Eigenaar na brand op camping in Cromvoirt: 'Misschien bieden camera's houvast'

Gemeente Tilburg wil uitleg van noodlij­dend Festival Mundial

14:36 TILBURG - De gemeente Tilburg gaat om tafel met de organisatie van Festival Mundial. Het initiatief komt van de gemeente. Op deze manier hoopt ze meer zicht te krijgen in de problemen die bij het festival zijn ontstaan. Het is nu nog niet duidelijk of de geldproblemen bij Mundial gevolgen hebben voor de evenementensubsidie die aan het festival is toegezegd.