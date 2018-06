Eigenaresse afgemaakte vechthonden in Sint-Oedenrode kan fluiten naar schadevergoeding

Wie is Esmah Lahlah, de verrassen­de nieuwe wethouder in Tilburg?

8:04 TILBURG - Nooit, echt nooit had ze er aan gedacht. Maar nu is Esmah Lahlah het wel. Nou ja, ze wordt het officieel maandag: een van de zes wethouders in Tilburg, specifiek gericht op 'het sociale domein'.