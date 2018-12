Eigenlijk voelde Riekie (80) uit Vught zich als kind al alleen

Of ze zich eenzaam voelt? Simpele vraag, maar o zo confronterend. Riekie van Bockel (80) uit Vught worstelt met het antwoord. Zoals zo veel anderen. Als het ‘ja’ is, is er vaak gêne, want stel dat ‘ze’ die allenigheid sneu vinden, en ook dat het je eigen schuld is? En ‘ze’ vinden het vast zeurderig als je toegeeft: ik voel me zo alleen. En als dat klagen dan nog hielp … Maar écht niet, want wie zit daar nou op te wachten, op een mens die vooral praat over gemis, wie wil dat nou steeds aanhoren?

Precies dát hoor je geregeld uit de mond van vooral alleenstaande ouderen. Riekie van Bockel geeft er nog weer andere woorden aan. Maar feit is dat zij met haar tachtig jaar tot die groep behoort. Na drie huwelijken woont ze nu al twaalf jaar alleen, sinds dertien maanden in een serviceflat in Vught.