Eind aan Brabantse coalitie van VVD, D66, PvdA en SP

Het CDA dat de afgelopen vier jaar voor het eerst in de historie van Brabant buiten het college van Gedeputeerde Staten bleef, wist niet te profiteren. Het CDA levert een zetel in en gaat van negen naar acht zetels.

Na de exit poll blijkt ook in Brabant Forum voor Democratie de grote winnaar. Forum komt het provinciehuis binnen met acht zetels. Ook GroenLinks wint twee zetels en komt uit of vijf zetels. PVV verliest drie van de zeven zetels. Nieuwkomer DENK is het niet gelukt om haar entree te maken in de Brabantse staten.

Of Forum voor Democratie met de monsterzege een geheide kandidaat is voor de huidige coalitiepartners om mee aan tafel te gaan, is zeer de vraag. Lijsttrekker Annemarie Spierings van verliezer D66 heeft geen idee met wie ze dan aan tafel zou moeten. ,,We weten niet wie er voor Forum in de staten komen en evenmin waar de partij in Brabant voor staat.” Ondanks het verlies van een zetel lijkt het CDA met acht zetels weer een serieuze kandidaat voor een nieuwe coalitie. Vier jaar geleden liepen de onderhandelingen stuk en ook nu staat de partij - zeker waar het gaat om de verduurzaming van de agrarische sector - lijnrecht tegenover de huidige coalitiepartijen.