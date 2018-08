Eindhovense (48) in Genua: 'Dit gebeurt normaal alleen in horrorfilms'

EINDHOVEN - Door het instorten van een cruciale verkeersbrug in Genua zijn dinsdag zeker 22 doden gevallen. De in Eindhoven geboren Elisabeth Bertrand (48) woont in Genua en maakt de paniek en het verdriet van dichtbij mee. Gisteren reed ze toevallig nog over dezelfde brug. ,,Dit is een vreselijke ramp. Zoiets gebeurt normaal alleen in horrorfilms."

Bertrand, geboren en getogen in Eindhoven, verhuisde deze week van Rome naar Genua. Op haar site schrijft ze van alles over Italië als vakantiebestemming. ,,Ik kan het nog steeds niet geloven als ik de beelden bekijk", zegt ze vanuit Genua.

,,Wat moet het vreselijk zijn geweest voor de mensen die op die brug stonden. Een regelrechte nachtmerrie. Iedereen hier in het land leeft mee met de slachtoffers van deze ramp."

Onderwerp van debat

De ingestorte Morandi-brug is in de politiek vaak onderwerp van debat geweest. ,,Die brug is inderdaad een beetje eng", zegt Bertrand. Gisteren moest ze een huurauto terugbrengen en reed ze over de brug. ,,Er zijn maar twee banen die erg dicht op elkaar zitten. Hij loopt steil omlaag en aan het einde van de brug is er een bocht naar links die gevaarlijk is."

Onderzoek moet uitwijzen waardoor de Morandi-brug in de Italiaanse havenstad bezweek. Een structurele verzakking is een hypothese, maar sommige media maken ook melding van hevig onweer. ,,Het is gek, want de brug is twee jaar geleden nog goedgekeurd en gerenoveerd. Ik denk dat het een combinatie van factoren is geweest."

Feestdag

Bertrand is bezorgd dat het aantal doden nog verder op zal lopen. ,,Het is vandaag een nationale feestdag. Er zijn veel Italianen vrij en dat betekent dat er veel mensen op pad zijn met de auto."

,,Een geluk bij een ongeluk is dat er op dat tijdstip veel mensen aan het lunchen waren. Een vriend van mij reed ongeveer twee uur voor het instorten over de brug. Als je zoiets hoort, dan krijg je echt de kriebels. Het is verschrikkelijk."

Ambassade

De Nederlandse ambassade in Rome en consulaat-generaal in Milaan zoeken uit of er Nederlanders betrokken zijn bij het instorten van de verkeersbrug in Genua.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact te hebben met de Italiaanse autoriteiten.