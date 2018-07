Erbij en vereniging Kleine Aarde Netwerk slaan handen ineen

Volgens Patricia van Rooij van de vereniging Kleine Aarde Netwerk is er genoeg te doen op het terrein van De Kleine Aarde. ,,KAN zet zich in voor natuurontwikkeling en -onderhoud. We hebben een deel van het natuurpark in beheer, waaronder het voedselbos in aanleg, de grote vijver, de sloten, paden, hagen en kippen met bijbehorende gebouwtjes. Voor het bestuur van de vereniging kan de samenwerking met Erbij Dagbesteding een structurele oplossing bieden voor de uitvoering van het onderhoudsplan."