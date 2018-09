Essche Stroom bij Halder weer schoon gemaaid

Vught betaalt in 2019 in één klap 28 miljoen euro voor N65 en spoor

16:51 VUGHT - De herinrichting van de N65 en het spoor (PHS). Daar draait het de komende jaren om in Vught. Geen wonder dat de begroting 2019 maar liefst 61 keer het woordje 'rijksinfra' telt. Twee megadure projecten waar, naast het Rijk en de provincie, ook Vught haar steentje aan bijdraagt. Volgend jaar in één klap ruim 28 miljoen euro. Een smak geld.