Festival van het Levenslied in Den Bosch met Samantha Steenwijk en Django Wagner

Vrijdag vanaf 19.00 uur in het teken van Pretty in Pink, een roze gekleurd evenement dat moet aansluiten bij de kermis-edities van Pretty in Pink.

In café De Paternoster zijn optredens van Marloes van Ham, Steady Habits, the final! en DJ 2Men Sound. Borrel en eetcafe De Druif is 's avonds gereserveerd voor Marcel Hufnagel & Crazy Piano.

Jongere bezoekers

Zaterdagavond is het thema Made in Holland, toegespitst op jongere bezoekers en de liefhebber van 'up-tempo Nederlandstalige muziek'. Vanaf 21.00 uur zijn er optredens van Jaimy van Kempen, Marcel Hufnagel, Esther van Heeswijk, Bart Reinders (So You Think you can Sing), Wesley Klein, Samantha Steenwijk en Alex.