Fietsersbond: 'Scheid snorfietsen van fietsen in deel van Den Bosch'

Agressieve meeuw duikt op voorbijgan­gers langs spoor Den Bosch

15:44 DEN BOSCH - Een meeuw heeft de afgelopen dagen een aantal voorbijgangers ter hoogte van de Grassofabriek aan de Parallelweg in Den Bosch belaagd. Van zeker drie mensen is bekend dat de meeuw, in de omgeving van de bomenrij langs het spoor, hen belaagde.