Fietsroute De Moestuin van Den Bosch in gebruik

Vrouw in Range Rover speelt met telefoon, ziet stopteken niet en rijdt politiemo­tor omver in Tilburg

10:18 TILBURG - In het centrum van Tilburg is woensdagavond per ongeluk een agent op een politiemotor aangereden door een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de auto met haar telefoon bezig was tijdens het autorijden.