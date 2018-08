File bij Den Bosch door ongeluk op A2, weg is weer vrij

Osse schutter Kaan D.: 'Ik kon niet anders dan mijn vriend Peter Netten neerschie­ten'

12:18 OSS - De dodelijke schietpartij bij het woonwagenkampje in Oss van afgelopen lente was het gevolg van een 'onbenullige ruzie' over het vervoer. Een verklaring van die strekking heeft de schutter, de 33-jarige Kaan D., afgelegd tegenover de politie, zegt advocaat Mark Nillesen tegen het BD. ,,Het was noodweer. Mijn cliënt kon niet anders dan zijn goede vriend neerschieten." Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op deze verklaring.