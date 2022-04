Frank de Bot laat weer van zich horen: Asperges in het veld opmaat voor drukke zomer

Asperges in het veldHij heeft er twee jaar op moeten wachten, maar eindelijk kan ondernemer Frank de Bot uit Cromvoirt dan weer laten zien wat hij op het gebied van evenementenorganisatie allemaal in zijn mars heeft. De zesde editie van Asperges in het veld moet de opmaat vormen voor een heerlijk drukke zomer, boordevol pop-up restaurants en andere creatieve, culturele en culinaire events voor zowel particulieren als bedrijven. Frank de Bot staat immers voor ‘the art of creating events’.

Hij heeft er twee jaar op moeten wachten, maar eindelijk kan ondernemer Frank de Bot uit Cromvoirt dan weer laten zien wat hij op het gebied van evenementenorganisatie allemaal in zijn mars heeft. De zesde editie van Asperges in het veld moet de opmaat vormen voor een heerlijk drukke zomer, boordevol pop-up restaurants en andere creatieve, culturele en culinaire events voor zowel particulieren als bedrijven. Frank de Bot staat immers voor ‘the art of creating events’.

Asperges in het veld

Asperges in het veld had al vijf uitermate geslaagde edities achter de rug, voordat corona roet in het eten gooide. Voor dit jaar is er weer een mooie plek bedacht in het veld. Met een splinternieuwe vakwerktent die volledig zal worden geacclimatiseerd. Ze serveren in het pop-up restaurant een 4-gangen lunch en een 5-gangen diner. De brigades van een aantal toprestaurants uit de regio én daarbuiten laten zich van hun beste kant zien. Het spreekt dan ook voor zich dat het hard loopt met de reserveringen. Reserveren kan zowel individueel als voor kleine en grote groepen. Zakelijk of privé. Een speciale wens? Neem dan even contact met op met team Asperges in het veld.

Wees er snel bij, want dit wil je niet missen!

Events op topniveau

Frank de Bot organiseert al vijftien jaar bijzondere evenementen op locatie. Pop-up restaurants als Asperges in het veld en Vis aan het water vormen de perfecte visitekaartjes van wat hij en zijn team allemaal kunnen. Of het nu om een spetterend bedrijfsfeest gaat, een happening aan huis of een meer publieke activiteit: Frank de Bot zorgt voor events op topniveau, die steevast zijn gebaseerd op zijn 4 C’s: Creatie, Cultuur, Culinair en Communicatie. “Wie iets te vieren heeft is bij ons aan het juiste adres”, weet Frank. “Van stijlvol ingerichte tenten, het beste eten en drinken, topchefs in de keuken, een ervaren crew in de bediening, aansprekende artiesten tot sfeervol licht en geluid. Alles perfect op elkaar afgestemd. Wij zorgen voor een onvergetelijke ervaring.”

Work Hard, Play Hard

Voor Asperges in het veld kan Frank de Bot nog extra personeel gebruiken, dat op allerlei plekken kan worden ingezet. Passie voor het vak en altijd gaan voor nét dat beetje extra voor de gasten zijn belangrijker dan horecaervaring. Jong of wat ouder, ervaren of minder ervaren, samen vormen we een sterk en enthousiast team. Naast een goed uurloon is er voor alle toppers een heel tof eindfeest met artiesten én festivaltickets als bonus voor het harde werken.

Interesse? Klik dan hier voor de mogelijkheden.