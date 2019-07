Gaat het all-time hitterecord er woensdag misschien al aan?

Verbazing bij wijkagent Oss over auto die spoorbomen omzeilt op plek van tragisch ongeval met Stint: ‘Dit is bizar gedrag!’

18:10 OSS - Verbazing bij de wijkagent van Ruwaard in Oss dinsdagmiddag. Ze kreeg een foto toegestuurd van een getuige die een auto spoorbomen zag omzeilen om het spoor over te steken bij de spoorwegovergang aan de Braakstraat in Oss. Dit is de plek waar het tragische ongeval met de Stint zich vorig jaar voltrok, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. ,,Gebruik je verstand, want dit is gewoon bizar!”, reageert wijkagent Sandra de Veer.