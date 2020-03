Geen kampioenen? Dit betekent de beslissing van de KNVB voor de Brabantse clubs

amateurvoetbalHet hoge woord is eruit: het amateurvoetbalseizoen 2019-2020 is ten einde, zo beslist de KNVB. Er zullen geen promoties en degradaties plaatsvinden. Wat betekent dat voor de Brabantse amateurvoetbalclubs? Een overzicht per klasse.

Tweede divisie

Lang leek Kozakken Boys een kleurloos seizoen te draaien, maar door een opmars kwamen de Werkendammers staats dichterbij de top. De ‘Boys’ eindigde het seizoen voor de coronacrisis op een zesde plek, op zes punten van koploper Katwijk.

Derde divisie zondag

OSS’20 is misschien wel het Liverpool van het Brabantse amateurvoetbal. Veertien punten los in de derde divisie met nog tien wedstrijden te gaan. De rode loper kon al worden uitgerold en de champagne stond al in de koelkast. Toen kwam er een wereldwijde pandemie. Geen voetbal meer, het komt hard aan op Sportpark de Rusheuvel. Misschien wel het beste seizoen uit de clubhistorie krijgt geen beloning. Dongen had ook kunnen promoveren. De Kanaries stonden op plek vijf met twee wedstrijden minder gespeeld en slechts vijf punten achterstand op nummer twee Jong ADO Den Haag. Al slaken ze in Dongen een zucht dat de plek in de derde divisie is gehandhaafd. Blauw Geel’38 eindigt het seizoen in de middenmoot op plek acht.

Hoofdklasse A (zat.)

Achilles Veen leek de weg omhoog op tijd ingeslagen, met een keurige vierde plek na 21 wedstrijden. De ploeg uit Veen zat ook nog in de beker en kwam in de competitie dichterbij de nacompetitie om promotie. Volgend seizoen nieuwe kansen.

Hoofdklasse B

OJC Rosmalen en UDI’19 eindigen het seizoen in de hoofdklasse in de middenmoot. Degradant OJC overtuigde niet en eindigt op plek zeven. UDI’19 staat daar een plek onder met een wedstrijd minder gespeeld.

Eerste klasse C (zat.)

Het verschil tussen plek vijf en nacompetitieplek twaalf was in de eerste klasse C slechts drie punten. Een momentopname na speelronde zeventien, waardoor GRC 14 op plek twaalf stond. Oranje Wit en Terneuzense Boys zouden uitmaken wie er zou degraderen, LRC of Kloetinge zou voor het kampioenschap gaan. Almkerk, Nivo Sparta, WNC en GRC 14 maakten deel uit van het grote rechterrijtje.

Eerste klasse C

De eerste klasse C van het zondagvoetbal was al vrij gehavend. Vijf ploegen speelden de te spelen zeventien wedstrijden, Erp speelde er slechts veertien. Alverna leek op weg naar de titel, terwijl Best Vooruit of Rhode het seizoen als hekkensluiter leek te eindigen. TOP en Nemelaer maakten kans op de goede nacompetitie, Erp, HVCH en sc ’t Zand moesten er alles aan doen om de verkeerde nacompetitie te ontlopen. Volgend seizoen gaat het er echt om.

Tweede klasse F (zat.)

Altena leek op het juiste moment te pieken. In de laatste weken voor het coronavirus pakten de oranje-witten de punten terwijl concurrenten af en toe punten lieten liggen. Een mooi presentje kon de titel zijn voor Altena, dat vorig seizoen niet speelde in play-offs omdat de bond zwak optrad toen keeper Rob de Groot zwaar werd getroffen door vuurwerk voorafgaand aan het nacompetitieduel met NSVV. Helaas straft de KNVB de club uit Nieuwendijk voor het tweede seizoen op rij. Sleeuwijk stond lang onderaan, maar sprokkelde op het juiste moment punten en liet daarmee de rode lantaarn aan Tricht.

Tweede klasse E

Sarto en Cluzona sluiten het seizoen af met 35 punten en dus de meeste in de tweede klasse E. Er zijn twee verschillen: Sarto heeft een beter doelsaldo en een wedstrijd minder gespeeld. Geheel eerlijk zou het kampioenschap misschien niet zijn, maar een eerlijke keuze viel er ook niet te verwachten. Geen kampioen is voor deze competitie misschien het beste. Voor hekkensluiter DESK stond er een degradatie te wachten. Zuur leek het te worden, want de ploeg uit Kaatsheuvel won zijn laatste wedstrijd - en daarmee voor het eerst - en stond op slechts één punt van FC Tilburg.

Tweede klasse F

EFC leek de terechte kampioen. De ploeg uit Iersel stond na zeventien wedstrijden zeven punten los op Marvilde. Onderin zou Rood Wit Veldhoven degraderen. Beerse Boys had slechts vier punten meer dan Rood-Wit. Hilvaria maar liefst elf, maar stond toch slechts op de twaalfde plek. Het mocht uiteindelijk allemaal niet baten.

Tweede klasse H

Berghem Sport was misschien wel bezig aan het beste seizoen in de clubgeschiedenis. Zonde dat dat geen kampioenschap oplevert. Met een wedstrijd minder gespeeld dan koploper Olympia’18 was het gat slechts twee punten. Een winstpartij had de ploeg aan kop gebracht. Voor Volkel leek in het eerste seizoen in de tweede klasse uit de clubgeschiedenis het doek te vallen. Het gat op Helvoirt was twee punten.

Derde klasse D (zat.)

GDC zou de titel dik verdienen. Een onovertroffen thuisreeks zorgde ervoor dat het gat op nummer twee BLC zeven punten was na zeventien wedstrijden. BZC’14 slaagde er op eigen kracht niet in om zich in zijn eerste jaar als fusieclub niet zich te handhaven in de derde klasse. De ploeg uit Brakel en Zuilichem veroverde één punt te weinig ten koste van Vuren.

Derde klasse B

Als Gilze de laatste wedstrijd en dus de topper tegen Bavel had gewonnen was de ploeg als eerste geëindigd in de derde klasse B. Helaas werd het 1-1 en dus is het gat op de groen-witten twee punten. Promovendus Gudok beleefde een dijk van een seizoen en staat derde op twee punten van Gilze. Voor ZIGO leek het doek te vallen. De hele selectie vertrok en de nieuwe spelers beschikten over niet genoeg kwaliteit om de ploeg in de derde klasse te houden. Vijf punten kwamen ze tekort. Hopelijk gaat dat volgend seizoen beter.

Derde klasse C

Het sprookje van de Concordia Hadouir Combinatie zou nog een hoofdstuk krijgen: de tweede klasse. De promovendus uit Den Bosch speelde ook dit seizoen met vlagen geweldig en zou zich gaan meten met spelers van een nog hoger niveau. De Bosschenaren hebben zeven punten meer dan Vlijmense Boys - dat vorig seizoen nog bijna degradeerde. Een andere Bossche ploeg zou afscheid nemen van de derde klasse: BVV. Ooit nog de ploeg uit Den Bosch, maar nu dus bijna afgezakt naar de vierde klasse. Vier punten verzamelden de rood-zwart gestreepten minder dan Baardwijk.

Derde klasse D

FC Schadewijk leek de uiteindelijk de winnaar van de telkens weer spannende derde klasse D. Met dertig punten uit zestien wedstrijden verzamelden de Ossenaren net wat meer punten dan Den Dungen (28), Excellent (27), Helmondia (27), Boekel Sport (26), Margriet (25), Schijndel (25) en RKPVV (24). Voor BMC zou de derde klasse hebben opgehouden. De ploeg uit Berlicum haalde slechts twaalf punten.

Vierde klasse D (zat.)

Herovina kwam te kort in de topper met Asperen en zou daardoor niet rechtstreeks promoveren naar de derde klasse. Die eer zou gaan naar de Aspernaren. Well is de duidelijke rodelantaarndrager met negen punten minder dan voorlaatst Rhelico.

Vierde klasse E (zat.)

SSC’55, Olympia’60 en Willem II blijven in de vierde klasse, maar dat zouden ze sowieso zijn gebleven. IFC en ZBC’97 waren de beste ploegen in deze competitie.

Vierde klasse C

RWB was de torenhoge favoriet in de vierde klasse C en de Tricolores maakte deze rol meer dan waar. In zeventien wedstrijden werd er niet verloren en de voorsprong op Waspik was zelfs tien punten. Nummer drie Terheijden volgt zelfs op achttien punten. Waar het in Waalwijk allemaal goed ging, ging het in Kaatsheuvel net iets minder. Berkdijk haalde in zeventien wedstrijden slechts drie punten en dat kwam door gelijke spelen. Ook het doelsaldo van -49 toonde aan dat Berkdijk het beter een treetje lager kan proberen. Toch komen deze ploegen elkaar volgend jaar weer tegen.

Vierde klasse D

OVC’26, Jong Brabant, GSBW en Spoordonkse Boys. Het was stuivertje wisselen in de vierde klasse D als het ging om de koppositie. Uiteindelijk was Spoordonkse Boys het meest gelukkig. De ploeg uit Spoordonk staat na zestien wedstrijden op drie punten voorsprong ten opzichte van GSBW en heeft vier punten voorsprong op SV Reeshof en Jong Brabant. Een titel levert dat desondanks niet op. Audacia stevende vooral in het tweede gedeelte af op degradatie en komt een puntje te kort in vergelijking tot Chaam.

Vierde klasse E

Alem zal zich van bijna alle ploegen het meest benadeeld voelen als alleen de koploper zou promoveren. De Gelderse ploeg speelde slechts dertien wedstrijden en won er daarvan negen. Toch is de achterstand op koploper RKTVC zeven punten. Niet gek ook, de Tielse ploeg speelde vier wedstrijden meer. Alem zou bij evenveel gespeelde wedstrijden op maximaal vijf punten boven de ploeg uit Tiel kunnen staan. Buren zou degraderen met vier punten minder dan Ulysses.

Vierde klasse F

Nulandia en Avesteyn leken lang op een tweestrijd uit te komen om te bepalen wie het kampioenschap zou binnenslepen. Beide ploegen wonnen 14 van de 16 te spelen wedstrijden. Enig verschil: Nulandia speelde tweemaal gelijk en Avesteyn verloor eenmaal. Daardoor heeft Nulandia één puntje meer dan Avesteyn. De doelman uit Heeswijk-Dinther valt niets te verwijten. Slechts vijf doelpunten hoefde hij dit seizoen te incasseren. Degradant VCB zou voor het tweede seizoen op rij degraderen. Lang leek die eer naar HHC’09 te gaan, maar door een wisseling van de wacht haalde de ploeg uit Oudheusden op het laatst ineens twee punten meer dan de ploeg uit Biezenmortel. VCB speelde overigens ook nog twee wedstrijden minder dan HHC.

Vierde klasse G

SDO’39 en HMVV handhaven zich in de vierde klasse G. Gemeentegenoot Hulsel lukte dat niet op eigen kracht. Met twee punten haalde de ploeg uit Hulsel net twee punten minder dan De Weebosch. De vijfde klasse is een bekend domein voor Hulsel, degradatie zou geen harde klap zijn, maar nu is het geluk aan Hulselse zijde.

Vierde klasse H

Festilent leek met 39 punten kampioen te worden in de vierde klasse H. De ploeg uit Zeeland haalde acht punten meer dan Constantia, dat wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld. Achilles Reek en SCMH haalden allebei dertig punten. Een degelijk seizoen geeft hoop voor volgend jaar.

Vijfde klasse B

Het mooie project The White Boys leek snel uiteen te vallen, maar het eerste elftal uit Waspik-Zuid presteerde desondanks naar behoren. Een wedstrijd minder gespeeld dan Achtmaal eindigt de ploeg van Theo Lucius op vijf punten van de koploper op plek twee, voor Gloria UC. SVG haalde op de laatste speeldagen ADVENDO bij en is dus geen hekkensluiter: een mooi afscheidscadeau voor vertrekkend trainer Pieter Elias.

Vijfde klasse C

SBV eindigt het seizoen als nummer twee, op gelijke hoogte met Hedel. De eer van de titel gaat naar het Gelderse BZS. RKVSC is hekkensluiter met vier punten uit zestien wedstrijden.

Vijfde klasse D

LSV, EDN’56 en SVSOS hebben geen moment aanspraak gemaakt op de nacompetitie of een titel. Een kleurloos seizoen in Lennisheuvel, Haghorst en Biest-Houtakker.

Vijfde klasse E

FC De Rakt mag zich op zich wel de koningsploeg van voor de coronacrisis noemen. Met slechts dertien gespeelde wedstrijden staan de Udenaren bovenaan. Naaste concurrenten WHV of Nieuw Woensel speelden drie tot vier wedstrijden meer en haalden net als De Rakt 32 punten. Zonde dat zo’n prestatie geen titel oplevert. VCO sluit het seizoen af als hekkensluiter met een punt minder dan Fiducia - dat slechts elf wedstrijden speelde dit seizoen.

Vrouwenvoetbal

Hoofdklasse B

Nooit Gedacht was dichtbij promotie naar het hoogste amateurniveau van het vrouwenvoetbal. Met een wedstrijd minder gespeeld had de ploeg vier punten achterstand op het Nijmeegse Trekvogels. Degradant ’t Zand kwam niet verder dan een plek als nummer vijf.

Eerste klasse D