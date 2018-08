Geen onrust na meningokokken, GGD krijgt slechts twintig telefoontjes met vragen

Moeder verbijs­terd: 'Mensen filmden mijn zoon toen hij in Helmond voor de trein sprong'

15:58 HELMOND/AARLE-RIXTEL - Iemand fotograferen die voor de trein wil springen of is gesprongen. Politici en agenten kunnen er met hun verstand niet bij. Eind vorige maand vonden omstanders het nodig om foto's te maken van een jongen die in Helmond voor de trein was gesprongen, tot groot verdriet van zijn moeder. ,,Dit is onvoorstelbaar en zeer pijnlijk."