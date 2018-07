Geldprijs voor Nieuwe Filmers van Bossche stichting Solos

Het Van den Udenhout-Chappin Cultuurfonds is in 2001 ingesteld bij het afscheid van Joep Chappin (1938-2016) als directeur van Van den Udenhout B.V.. Na het overlijden van Chappin heeft de huidige directeur Kurt Verhees besloten als eerbetoon aan zijn voorganger het Cultuurfonds voort te zetten en de tweejaarlijkse prijs te blijven toekennen aan personen of culturele organisaties die zich in Den Bosch en omgeving op een bijzondere manier onderscheiden.