Gemeente Goirle op kop met huisvesting statushouders

Per 10.000 inwoners woonden in Goirle 29 statushouders van vergunning-cohort 2015. Goirle wordt op ruime afstand gevolgd door Halderberge en Zundert, die elk per 10.000 inwoners twintig statushouders 2015 huisvesten.

Een jaar later woonden ze aanzienlijk meer verspreid. Van de vier grote Brabantse steden woonden in Tilburg 17 statushouders per 10.000 inwoners, in Breda 16, in Eindhoven 15 en in Den Bosch 14. Onderaan de lijst staat de gemeente Waalre met 6 statushouders per 10.000 inwoners.