Gemondenaar moet dokken voor bomen in Broekstraat

Cafés in Boxtel eerder dicht na massale vechtpar­tij van zaterdag, burgemees­ter is er klaar mee

14:54 BOXTEL - Burgemeester Mark Buijs van Boxtel is er klaar mee. Voor Buijs was de vechtpartij op de Markt in Boxtel van afgelopen weekend echt de druppel die de emmer deed overlopen als het gaat om de horeca. Zijn maatregel: cafés in het centrum van Boxtel gaan voortaan een uur eerder dicht in het weekend.