Gestel moet strak plan maken voor verhuizing De Huif

Update Abe Lenstra Stadion dicht om bommelding, politie zoekt met honden

9:19 De omgeving van het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen is afgezet vanwege een bommelding die is gericht aan voetbalclub sc Heerenveen. De politie zoekt momenteel met speurhonden in en om het voetbalstadion.