Gewelddadige inbrekers die jongen (11) in Tilburg mishandelden te zien op camerabeelden

TILBURG - De vier inbrekers die begin december 2017 bij een inbraak in de Matterhornstraat in Tilburg een 11-jarige jongen mishandelden, zijn vastgelegd op camerabeelden. Die beelden waren dinsdagavond te zien in het tv-programma Opsporing Verzocht.