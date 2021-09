Go Sharing start in Loon op Zand met 50 deelscooters: ‘Bij veel gebruik worden het er mogelijk 100’

KAATSHEUVEL - De groene elektrische deelscooters van Go Sharing zijn vanaf begin oktober ook in de gemeente Loon op Zand te huur. Go Sharing start met vijftig scooters, zo heeft het bedrijf met de gemeente afgesproken. „Als er veel vraag is naar de voertuigen en ze worden voldoende gebruikt, dan worden het er mogelijk honderd”, aldus een woordvoerder van Loon op Zand.

De scooters worden geplaatst in alle drie de kernen: in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn de deelscooters een ‘mooi en duurzaam alternatief voor korte ritjes naar bijvoorbeeld Waalwijk en Tilburg.’

Afspraken maken

Waar de scooters worden gestald, is nog niet duidelijk. „Daar gaan we de komende weken afspraken over maken”, aldus de gemeente.

Nu Go Sharing scooters heeft in steden als Breda, Tilburg, Den Bosch en Waalwijk, wil het bedrijf zich ook gaan vestigen in kleinere gemeenten. „Zodat we een goede regionale dekking krijgen. Mensen pakken niet alleen de auto als ze naar een stad gaan, maar ook voor kleinere ritjes tussen buurgemeenten. En die ritjes kun je heel goed met de scooter doen.”

Per minuut

De felgroene voertuigen zijn straks voor iedereen te huur. Wie een ritje wil maken, kan met een speciale app een scooter huren. De ritprijs varieert – afhankelijk van het pakket dat iemand kiest – van 23 tot 29 cent per minuut.

De ervaring in andere plaatsen leert dat de e-scooters in trek zijn. Er wordt vaak wel geworsteld met dezelfde soort problemen. De scooters worden soms ‘slordig’ geparkeerd of zijn doelwit van vandalisme. Ook hier heeft Loon op Zand over gesproken met Go Sharing, zegt een woordvoerder.

Foto maken

Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een waarschuwing van Go Sharing, bij herhaling wordt de gebruiker geblokkeerd. „Wie een scooter heeft gehuurd, moet een foto maken van de scooter als hij hem afmeldt, zodat Go Sharing kan zien waar en hoe de scooter is geparkeerd.”

Zones

Ook worden er in de app zones gemarkeerd waar scooters wel en niet mogen worden afgemeld, om te voorkomen dat scooters overal en nergens worden achtergelaten. „De grenzen waar je een scooter mag afmelden, zijn nog niet definitief bepaald. Maar even grof aangegeven zullen die grenzen liggen bij de bebouwde kom.”