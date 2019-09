Grensoverschrijdend gedrag bij één op acht sporters:’Op de fiets wordt wel eens geduwd. Ook aan de achterkant’

Straat­beeld Tilburg: Experiment met ‘lantaarn­groen’ voor te smalle straatjes

10:25 Di 3 sept: Daar is ‘ie dan: het lantaarngroen-experiment in de stad. In de Pastoor van Beurdenstraat - een smal straatje waar geen bomen kunnen staan - zijn de lantaarnpalen van groen voorzien. Er groeit nu blauwe regen, klimbes, kamperfoelie, bosrank en Duitse pijp.