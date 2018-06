Groot aantal dure fietsen gestolen bij fietsenzaak aan Europalaan in Schijndel

VIDEO Buurtbe­woon­ster over schietinci­dent in Best: Overal was bloed, op de tegels, op de deur

10:25 BEST - Wat er maandagavond precies is gebeurd tijdens een schietincident in de wijk Wilhelminadorp in Best blijft raadselachtig, maar langzaamaan wordt er iets meer duidelijk. Een buurtbewoonster hoorde een schot en zag vervolgens een man met bloed op zijn arm het huis aan de Melde uitrennen. Hij stapte in een auto bij een bestuurder en reed weg.