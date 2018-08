Grote belangstelling voor 'De Villa's' in Berlcium

Elfjarige ex-kankerpa­tiënt pleit voor meedoen aan Samenloop voor Hoop Sint-Michiels­ges­tel

19:35 SINT-MICHIELSGESTEL - ,,Dit is de mooiste", wijst de 11-jarige Mendo van Leeuwen naar een blauwe kraal met oranje bloem. Het is de laatste kraal uit een wel anderhalve meter lange kralenketting, beloninkjes voor elk van de vele tientallen behandelingen die Mendo onderging als kankerpatiëntje in Nijmegen. Op 15 en 16 september is Mendo een van de Eregasten bij de derde Samenloop voor Hoop in Sint-Michielsgestel.