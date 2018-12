Grote brand bij truckbedrijf in Nijmegen onder controle

Een grote loods met trailers van het bedrijf in gebruikte vrachtwagens staat in brand. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De brandweer had de brand rond 6.00 uur onder controle. Ze zijn de rest van de ochtend nog bezig met bluswerkzaamheden. Het verkeer moet wel rekening houden met slechte bereikbaarheid van de Hogelandseweg in Nijmegen.

Overslaan naar andere panden

Rond 04.30 uur was het vuur nog niet onder controle. De brandweer probeerde te voorkomen dat de brand overslaat naar een naastgelegen pand.



Volgens de veiligheidsregio Gelderland-Zuid was er veel rook, die in de tweede helft van de nacht over Weurt trok. De brandweer voerde metingen uit, waaruit kort voor 05.00 uur bleek dat er geen gevaarlijke stoffen vrij zijn gekomen. Bovendien nam de rookontwikkeling in de loop van de nacht af de rook steeg meer op.



Bewoners in de omgeving van de brandhaart die last hebben van rook of stank, krijgen het advies om ramen te sluiten en ventilatie uit te schakelen.



Het bedrijf ligt niet ver van de plek waar onlangs twee vrachtwagens uitbrandden. Even verderop woedde een derde brand waarbij zeven trucks in vlammen opgingen.