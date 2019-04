Grote controle bij Paaspop: ‘Die oude caravans zijn een gevaar op de weg’

Oude caravans en bier. Heel veel bier. Dat de politie op de dag dat de camping van Paaspop dicht gaat, staat te controleren is dan ook geen verrassing. Gegarandeerd succes zullen we maar zeggen, want met de ‘festivalcaravan’ is nogal eens iets mis. En dat allerlaatste biertje wordt nog altijd onderschat.

De zes politiemotoren halen vandaag niet alleen festivalgangers van de weg. ,,We staan hier ook voor al het overige vakantieverkeer”, legt agent Erik Bouman uit. En de Belastingdienst doet ook zaken. Maar de ‘ Paaspopvangst’ is groot. Tom van der Eijnden (23) en Gijs Hurkmans (22) waren onderweg naar Lierop toen een motoragent ze vroeg te volgen. Op z’n slippers stapt hij uit bij de benzinepomp in een zijstraat van de N279 bij Veghel.

Niet echt hoe hij z’n lange weekend af had willen sluiten. De oude caravan die hij voor driehonderd euro met drie andere vrienden kocht en opknapte (lees: likje verf) overleefde al zes jaar de zwarte cross en het Paaspopweekend, maar laat het nu afweten. ,,140 euro boete, dat is wel echt balen. Maar goed, even op de whatsapp en verdelen toch?!” Als hij en bijrijder Gijs Hurkmans zorgen dat de breekkabel beter vastgemaakt wordt, mogen ze wel weer verder. ,,Ik ben in Cambodja en Vietnam geweest. Moet je eens kijken wat er rijdt. Al die regeltjes hier.” Gijs en Tom zien het probleem niet echt. Maar de politie ziet het anders.

Volledig scherm Tom en Gijs krijgen te horen wat er mis is met de kabel. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

,,Het zijn oude caravans die voor een paar honderd euro gekocht worden. Het was al niet veel en vervolgens wordt er vaak maar weinig aan onderhoud gedaan”, weet Erik Bouman die vorig jaar een caravan met een gebroken chassis van de weg haalde. ,,Echt onveilige situaties die we daarom met zo’n controle proberen te voorkomen.” Net als de gevolgen van drank. Ook daar wordt aandacht aan besteed vandaag. De meesten krijgen een blaastest. Zes keer werd er gefaald. Een iemand blies zelfs 550 ugl (220 ugl is de max). ,,En allemaal hadden ze ‘gisteren’ hun laatste biertje op”, aldus Bouman.