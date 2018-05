Grote schade bij bedrijven in Hedel: daken bezwijken onder vele regenwater

Volgens een woordvoerder van De Groot in Hedel zijn er geen gewonden gevallen, maar is de schade groot. De constructie is over een flinke lengte ingestort. Er is veel water binnengekomen. Volgens een omstander zijn de roldeuren ontzet en drijft het fruit in het water. De brandweer kijkt nu of het gebouw veilig genoeg is om te betreden.



De brandweer is ook druk in de weer bij Van Opzeeland, waar het dak het op meerdere plaatsen heeft begeven. Er zijn grote hoeveelheden water naar binnen gelopen. Bij transportbedrijf Van Geffen is de constructie nog stabiel, maar ook daar is waterschade. En terwijl de brandweermannen overal in de regio aan het werk zijn, wordt ook schade gemeld op de kazerne in Kerkdriel.