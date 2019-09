Haarendael-eigenaar Vugts: ’Professionele bewaking kost een ton per maand’

Vugts zegt dat hij maandag een afspraak met de gemeente Haaren had omdat het college van B en W besloten zou hebben dat er onder voorwaarden acht mensen in het hoofdgebouw mochten slapen. De gemeente moet hier nog op reageren. ,,Het is toch ook bezopen dat er geen anti-kraak in mocht’', herhaalt Vugts. De eigenaar liet zaterdagavond, op weg van zijn vakantieadres in Zeeland naar Haaren, ook al weten dat hij ’al vier jaar bezig is om er anti-kraak in te krijgen’. ,,En dan krijg je zulke praktijken.’’