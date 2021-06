Hack bij Mandemakers is geen unicum: zo gaan cybercriminelen te werk

Mandema­kers gehackt, dus worden de nachtkast­jes contant betaald

16:32 WAALWIJK - Het is even passen en meten, maar dan staan de twee dozen toch in de auto. Ondanks de cyberaanval op Mandemakers Groep. In de dozen zitten nachtkastjes, passend bij het bed dat onlangs door Piet Klerkx is geleverd. Maandag hadden Johan – ,,Achternaam hoeft niet” – en zijn vrouw Conny daar nog over gebeld: er was iets mee aan de hand.