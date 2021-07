Herstellende Hans Smolders bedenkt Belang van Nederland: ‘Naam spreekt voor zich’

Met leider Wybren van Haga en Olaf Ephraim vormt Smolders een driemansfractie in de Tweede Kamer. Zij splitsten zich in mei af van Forum voor Democratie en gingen sinds die tijd partijloos door het leven. Daar komt nu verandering in met Belang van Nederland. Wat het idee is achter BV NL? ,,Die naam spreekt voor zich”, zegt Smolders. ,,Wij zetten ons in, in het belang van Nederland en haar inwoners. Daar schort het nog wel eens aan in Den Haag.”