Het drugsprobleem heeft een Brabantse, zachte G

Het symposium van de Politieacademie is een half uurtje onderweg als iemand in het publiek opmerkt dat 'alle sprekers vanavond een zachte G' hebben. Het klopt -grotendeels - en heel vreemd is dat niet. Synthetische drugs, daar gaat het hier vanavond in Apeldoorn over en in die wereld zijn het nu eenmaal Brabantse criminelen die de maat slaan. Zoals ook veel van de mensen die het voortouw nemen in de strijd tegen die criminelen, ook van Brabantse komaf. De Tilburgse hoogleraar Pieter Tops bijvoorbeeld. En Wilbert Paulissen, chef van de landelijke recherche. Neeltje Keeris is er ook, de in Den Bosch gestationeerde officier van justitie die gespecialiseerd is in synthetische drugs.