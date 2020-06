Het grootste gemis: ze mogen niet meer knuffelen

Voormalig televisie­ma­ker Aad van den Heuvel overleden

8:55 Tv-presentator, televisiemaker en journalist Aad van den Heuvel is afgelopen week op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie vandaag gemeld. Van den Heuvel, die al geruime tijd ziek was, is bekend van programma’s als KRO’s Brandpunt en Ook dat nog!. De uitvaart was zaterdag in kleine kring. Later volgt nog een herdenkingsbijeenkomst.