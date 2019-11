Het heerlijk avondje komt eraan: hoe goed kent u Sinterklaas?

Gedode man in Eindhoven is Ferdi Mathilda (31) uit Boxtel, zoektocht naar sporen gaat door

12:33 EINDHOVEN - De man die donderdag dood werd gevonden op de Fuutlaan is Eindhoven is Ferdi Mathilda. Dat bevestigen bronnen aan deze krant. De Antilliaanse jongeman woonde in Boxtel, maar was ook geregeld in Eindhoven te vinden.