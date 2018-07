Heuglijk nieuws in huize Sol: cultheld Willem II verwacht baby

UPDATE + VIDEO Vermiste vrouw in strandbad Nuenen nog niet gevonden, politie staakt zoektocht bij invallen duisternis

22:06 NUENEN - In het water van het Laco Strandbad aan de Enodedreef in Nuenen is zondagavond rond 18.20 uur een vrouw vermist geraakt. De brandweer gaat er vanuit dat zij is overleden. Er is de hele avond naar de vrouw gezocht, maar tevergeefs. Maandag gaat de zoektocht verder.