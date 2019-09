Historisch materiaal Englandspiel verloren bij brand Haarendael

Volgens voorzitter Jan Pommer van de Stichting Gedenkplaats Haaren is niet ál het historische oorlogsmateriaal verloren gegaan omdat de door hen gebruikte ruimte in het voorportaal in het hoofdpand ook gespaard gebleven is. ,,Vrijwilligers zijn zondagmiddag bezig om de collectie op te halen. Later op de dag is duidelijk wat er exact gespaard gebleven is’’, aldus Pommer.



De oud-burgemeester van Sint-Michielsgestel had eerder op de zondagmiddag zo’n twintig vrijwilligers bijeen geroepen. ,,Om het dramatisch verdriet te kunnen delen. En toch ook positief verder te kijken, omdat de kapel en het voorportaal er nog staan. En afspraken te maken voor het ophalen van de collectie.’’ De vriendendag die op zaterdag 14 september op het programma stond, gaat volgens Pommer gewoon door. Niet op de Gedenkplaats zelf, maar in dorpshuis Den Domp in Haaren.