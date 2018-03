Hoe een saai kanaal veranderde in een leuk en sierlijk riviertje

Vol bewondering staan wij, een groepje montere wandelaars, te kijken naar een waterkrachtcentrale in de Dommel bij Sint-Michielsgestel. Het neerstortende water laat een turbine draaien die stroom opwekt voor 170 huishoudens. Gefinancierd door fris denkende bedrijven en optimistische particulieren. Het is een bemoedigende aanblik. Helder rivierwater laat de lamp branden: zo zou de hele wereld er dus uit moeten zien.

Maar ons wacht nog een ander bewijs dat menselijk vernuft voor aangename verrassingen kan zorgen in de natuur. Want fraaie delen van het Nederlandse landschap zijn niet door de Schepper zelve bedacht, maar gewoon aangelegd alsof het altijd al zo had moeten zijn.

Wij naderen de Essche Stroom die decennialang sikkeneurig langs het Vughtse landgoed Bleijendijk sukkelde als een sloom kanaal. Het resultaat van het landschapsdenken in de jaren zestig toen alles uitsluitend via de kaarsrechte liniaal ging. Het werk van ernstige mannen die zelf op oude foto's al net zo'n vlijmscherpe rechte scheiding in hun haar hadden.

Maar wat zien wij nu? Waterschap De Dommel heeft het saaie kanaal veranderd in een leuk riviertje dat sierlijk door het nieuwe beekdal meandert. Drie jaar geleden waren hier nog graafmachines bezig, nu ziet het eruit alsof het altijd al zo is geweest. Dat is in feite ook zo. Want dat moet je de Schepper nageven: nimmer hanteerde Hij de liniaal.

Meanderen

Is dat meanderen modieus gedoe in een rijk land? Ja, natuurlijk, maar er is nu ook ruimte voor water dat lekker doorstroomt. En in de Essche Stroom zwemt weer een bedrijvig karpertje als de winde. Ook zijn de zeelt en het kleine modderkruipertje verwelkomd. Wordt ons leven waardevoller als de winde het weer naar de zin heeft in meanderend water?