Hoe vaak de Osse krant wel niet van naam is veranderd: een warwinkel aan titels

Afgelopen vrijdag verscheen de laatste middageditie van NRC Handelsblad. De volgende ochtend verdween ‘Handelsblad’ uit de titel. Zo’n naamsverandering ligt altijd gevoelig al kon een meerderheid van de redacteuren zich daarin bij een stemming uiteindelijk wel vinden. Op de burelen van het Brabants Dagblad was, behoudens de gebruikelijk redactionele ijver, alles rustig. In 1959 was de titel van onze krant al gekortwiekt en meer nieuws over de krant dan de verhuizing van de Brabantse redactie van de Gruyter Fabriek naar het Stationsplein in Den Bosch -na tien jaar weer terug in de binnenstad- was er niet.

Warwinkel aan titels

Als het gaat om het veranderen van titels, levert de stamboom van het Brabants Dagblad een bijna ongeëvenaarde warwinkel op. Maar onze krant bestaat niet voor niets al meer dan 250 jaar. Als we het simpel houden: er zijn twee lijnen, een van zogeheten neutrale kranten en een die bestaat uit katholieke bladen. Het neutrale nieuwsblad (uit 1771) verscheen vanaf 1853 uiteindelijk onder de titel Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant. De katholieke bladen (sedert 1829) mondden in 1910 uit in de fusiekrant het Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin. Lange namen die in het dagelijks spraakgebruik werden teruggebracht tot ‘de Provinciale’ en ‘Het Huisgezin’.

Een reden om de titels aan te passen vonden de toenmalige redacties en directies zodoende niet. Ook niet na de oorlog, toen de in 1941 door de Duitsers opgelegde fusie van de beide tegenpolen werd voorgezet, bleef de naam van de krant, als baken van identiteit bestaan uit die van de voorgangers. En zo ontvingen de abonnees tussen 1946 en 1959 de Provinciale Noord-Brabantse Courant – Het Huisgezin.

Volledig scherm De twee katholieke kranten die in 1895 met elkaar fuseerden en in 1910 samengingen met Het Huisgezin © John van Zuijlen

Volgens de directie was er echter ‘al jarenlang’ bij het ‘lezende publiek’ behoefte aan een naam die ‘op beknopte wijze ons blad zou karakteriseren en gemakkelijk in het spraakgebruik te hanteren was’. En er waren volgens de hoofdredactie ook ‘verschillende omstandigheden’ die een andere naam rechtvaardigden. Daarover bleef de lezer in het ongewisse. Maar de katholiek getekende naam ‘Huisgezin’, inclusief het devies ‘Pro aris et facis’ (voor altaar en haard), verdween uit de kop van de krant. En dat gaf aan dat het ‘nieuwe’ Brabants Dagblad zijn katholieke veren ging afschudden. De namen van de voorgangers bleven nog een krap jaar als ondertitel gehandhaafd, maar toen was het afgelopen met de historisch link.

Volledig scherm Kop van het Brabants Dagblad met de lange naam van de voorgaande krant als ondertitel (maart 1959) © John van Zuijlen

Gesneuvelde titels

In Oss zijn ook de nodige titels gesneuveld. De Stad Oss behield weliswaar zijn naam toen de krant in 1921 werd overgenomen door ‘Het Huisgezin’, maar in juli 1941 ging de in 1884 opgerichte regionale krant aan papierschaarste en onverteerbaar persbeleid ten onder. Na de oorlog heette de Osse kranten achtereenvolgens De Sirene, Het dagblad voor Oss en Omstreken (gemakshalve O en O) of Oost-Brabant. De Osse editie van het Brabants Dagblad heette tot 1989 toch nog De Sirene.

Bij al die overgangen en naamsveranderingen werd de lezer altijd geruststellend verzekerd dat er aan hun krant verder niets veranderde en dat hij (natuurlijk) ook niet duurder werd.

Volledig scherm Aankondiging dat op 2 januari 1959 ‘Het Huisgezin’ voortaan Brabants Dagblad heet. © Marc Bolsius