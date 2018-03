Hoeveel snorfietsen en brommers telt jouw gemeente? 

De opmars van de snorfiets duurt onverminderd voort. Op 1 januari telde Nederland in totaal ruim 720.000 snorfietsen, daar staan 467.000 brommers tegenover. In Boekel rijden de meeste snorfietsen rond, Aalburg telt de meeste brommerrijders.

Het aantal snorfietsen, waaronder ook de e-bikes vallen, steeg het afgelopen jaar met zes procent. Het aantal brommers daalde juist met 1,4 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van LocalFocus op basis van cijfers van het CBS en RDW.

Landelijk gezien bezitten vijf op de honderd zestienplussers een snorfiets. Drie op de honderd zestienplussers heeft een brommer in de schuur staan. Van de tien grootste gemeenten in Nederland nam onder meer in Breda het aantal snorscooters met negen procent toe. In Katwijk rijden de meeste snorscooters rond, dertien op de honderd zestienplussers bezit een dergelijk vervoermiddel.

Zestienplussers

Boekel scoort in de regio met bijna acht snorfietsen per honderd zestienplussers hoog. De gemeente wordt met zeven snorfietsen op de voet gevolgd door Den Bosch en Oss . In Woudrichem, Cuijk en Boxmeer rijden per honderd zestienplussers de minste snorfietsen rond.

In Aalburg rijden bijna zes van de honderd inwoners van zestien jaar en ouder op een brommer. Dit vervoermiddel is het minst populair in Tilburg, Den Bosch en Vught waar per honderd zestienplussers twee brommers staan geregistreerd.