Hollandse Nieuwe voor bewoners Notenhoff en Wijkestein

‘Mauro’ valt al jaren meisjes lastig in Tilburg, Utrecht en andere plaatsen

20:02 UTRECHT/TILBURG - Al zeker sinds 2011 worden jonge meisjes vooral in het centrum van Utrecht lastig gevallen door een opdringerige twintiger. Hij is ook actief geweest in Tilburg, blijkt uit verklaringen van andere meiden. Een melding van zijn gedrag op sociale media zorgde de laatste dagen voor een hausse aan reacties van meiden die hetzelfde is overkomen. Wat hij doet is volgens de getuigenissen in een enkel geval zelfs strafbaar. De politie gaat met de zaak aan de slag.