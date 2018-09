Hongerstaker Ehrhardt vraagt aandacht voor varkens bij Vionpoort Boxtel

video Twee hardrij­ders scheuren door rood op Broekho­vense­weg in Tilburg, fietser op haar na geraakt

15:39 TILBURG - Op het kruispunt voor de Broekhovense Kerk in Tilburg komen nog wel eens gevaarlijke situaties voor. Zo ook dinsdag. In een video van een dashboardcamera is te zien hoe een fietser met de schrik vrij komt nadat twee automobilisten achter elkaar door rood rijden.