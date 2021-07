Hoofdredacteur Lucas van Houtert over zijn jarige krant: ‘De baas spelen bij het BD is mooi, zelf schrijven is beter’

Lucas van Houtert is bijna vijf jaar hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, een rimpeling in de lange geschiedenis van 250 jaar. Hij kwam van het wat speelsere Eindhovens Dagblad naar het ‘sjieke zusje’, zoals hij het BD noemde vanwege de serieuze toon. “Dat past beter bij mijn aard, bij mijn journalistieke drijfveren.” Maar is hij nog wel baas over zijn eigen krant?

Hij is kapitein op zijn eigen zeilschip, soms schommelt hij alleen maar zachtjes achter het anker op bijna rimpelloze Hollandse wateren. Vaker bevaart hij ze en bepaalt dan zijn eigen koers. Sinds november 2016 staat Lucas van Houtert (52) aan een ander roer, dat van hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. En? Gaat hij daar ook over zijn eigen koers? Is hij als hoofdredacteur nog wel baas over zijn eigen krant?

Want het BD is eigendom van het grote mediabedrijf DPG Media en werkt sindsdien nauw samen met het Algemeen Dagblad, dat vanuit Rotterdam een deel van de Brabantse kolommen vult. Meegesleept dus in het kielzog van een tanker?

Zijn oma zou er vast een hartverzakking van krijgen

Hij lacht om de beeldspraak, maar gaat er dwars tegenin. ,,Ik heb voldoende vrijheid van handelen. Ook al hebben reorganisaties ons gedwongen in een krant die wij niet meer volledig zelf vullen maar in nauwe samenwerking met een aantal zusterkranten. We hebben ons daar als journalisten jaren tegen verzet, maar je houdt het niet vol als je met steeds minder mensen meer moet doen. Zolang wij zelf bepalen wat wij brengen in onze regio, in een deel van de zaterdagbijlage en vooral ook op onze voorpagina en onze pagina’s twee en drie, kan ik er prima mee leven. Als daar op een dag een streep door zou gaan, dan hou ik het voor gezien.”

We praten in de Eindhovense jaren dertig-woning die ooit van zijn grootouders was. De karakteristieke zwart-witte tegelvloer in de gang draagt de sporen van ontelbare stappen in voorbije jaren. Daglicht valt gul binnen door fleurige glas-in-loodramen. Achter het huis ligt de hof van 400 vierkante meter, ooit de speeltuin van de kleine jongen die zijn vader zou worden. Maar de verrassing wacht in de woonkamer - zijn oma zou er vast een hartverzakking van krijgen … want daar midden op de smetteloos witte muur hangt zijn oranje racefiets. Als Van Houtert niet werkt of zeilt dan wandelt of fietst hij graag.

‘Vader is weer niet op tijd thuis voor het eten’

Hij serveert koffie, thee en muffins en als vanzelf komt het gesprek op die andere hoofdredacteur in de familie, zijn vader die vijftien jaar lang aan het hoofd stond van het Eindhovens Dagblad. Over die krant ging het thuis in Bergeijk vast heel vaak tussen de soep en de aardappels ... ,,Ja, haha, als tenminste niet dat telefoontje uit Eindhoven was gekomen: vader is weer niet op tijd thuis voor het eten.”

Zoon Van Houtert werkte zelf ook jaren voor het ED, was hij niet liever daar in zijn pa’s voetsporen getreden? ,,Ik wilde sowieso nooit hoofdredacteur worden, ik wou gewoon journalist zijn. Maar bij het ED kreeg ik wel vaak naar mijn hoofd geslingerd dat ik ‘natúúrlijk’ op die plek zou belanden. Dat voelt niet lekker, je wilt die stoel niet krijgen alleen omdat je vader er ooit op zat.”

En tóch heeft hij hem nu, zij het in Den Bosch. Bij de krant die hij altijd het ‘sjieke zusje’ noemde vanwege de ‘serieuze toon, het gedegen karakter’ tegenover ‘meer lichtvoetigheid en humor’ van de Eindhovense krant. ,,Het BD past beter bij mij, bij mijn aard, bij mijn journalistieke drijfveren.”

Hoofdredacteuren worstelden in toenemende mate met hun inhoudelijke rol van aanvoerder van de redactie

Lucas van Houtert is de zesde hoofdredacteur die de verslaggeefster in haar 36 jaar bij de krant meemaakt. Sommigen zaten bovenop het journalistieke proces, ze pookten de dagelijkse ochtendvergadering op, belden ’s avonds om te horen wat morgen op de voorpagina zou staan, om te kijken of er nog wat bij te sturen viel. Maar gaandeweg verplaatsten de hoofdredacteuren hun werkterrein naar buiten, naar steeds meer vergaderingen met andere kranten in de grote samenwerkingsverbanden, eerst binnen uitgeverij VNU, vervolgens Wegener en nu DPG Media.

Hoofdredacteuren worstelden in toenemende mate met hun inhoudelijke rol van aanvoerder van de redactie, ze hadden minder tijd om zich met de krant van morgen te bemoeien. Van Houtert loopt daar ook tegenaan en vindt dat ‘jammer’. ,,Het komt ook, zegt hij, omdat hij ‘een eenpitter’ is. Hij kreeg geen adjunct meer. ,,Dus heb ik geen rechterhand om mijn verantwoordelijkheden mee te delen.”

‘Zet in een kop het woord ‘seks’, ‘bizar’ of ‘schandaal’ en je trekt lezers binnen’

Lekker dan, begint het daar niet al, dat je niet zelf kunt kiezen voor zo’n steunpilaar? Je vader ging daar ongetwijfeld wel nog over. ,,Ja, maar dat waren andere tijden. De bomen groeiden nog tot in de journalistieke hemel, er was geld zat, personeel genoeg en of de krant nou geslaagd was of niet, gelezen werd-ie toch wel.” Maar met de komst van internet, krantensites, sociale en nieuwe media is daar de klad in gekomen, zegt Van Houtert. Het werd vechten om de tijd en de gunst van de lezer.

,,Dat betekende ook nieuwe kansen, we moesten beter weten hoe we de aandacht konden trekken en vasthouden, zonder plat te worden. Want zet in een kop het woord ‘seks’, ‘bizar’ of ‘schandaal’ en je trekt lezers binnen. Maar wij doen aan goede, gewetensvolle journalistiek, áls we die woorden gebruiken moeten ze wel de lading dekken. En we hollen ze niet uit.”

Jij loopt als man voorop in een karavaan van acht leidinggevenden; zes mannen en slechts twee vrouwen

Er zijn jaren geweest dat hij vreesde voor het voortbestaan van ‘onze papieren kranten’. ,,Maar we hebben het tij gekeerd, voor het eerst in jaren groeien we zelfs weer.” Prachtig, maar hengelen we die vissen niet uit de vijver van de papieren krant, zijn het niet vooral mensen die ons toch al lazen? ,,Dat valt mee, de overlap is niet zo groot.”

Blijft toch de vraag: zijn we aansprekend genoeg voor jongeren? Voor MBO’ers, want we schrijven meer over hoogopgeleiden. Voor vrouwen, want de krant straalt nog steeds veel te veel mannelijks uit. En dat is ook te wijten aan de man-vrouw-verhouding op de redactie. Jij loopt als man voorop in een karavaan van acht leidinggevenden; zes mannen en slechts twee vrouwen. Twee maar! Anno 2021 helemaal geen beste beurt. En dan hebben we het nog niet gehad over hoe andere culturen zich in onze krant kunnen herkennen.

De dodelijke greep van de verjonging

,,Klopt allemaal. Daar zijn we ons van bewust. We hebben jongeren nodig op de redactie, want de ouderen blijven niet eeuwig werken. We willen ook meer vrouwen in leidinggevende functies zodat zij nadrukkelijker een stempel op de krant kunnen drukken. En we willen meer mensen met een andere culturele achtergrond in en op de krant. Ook zij moeten zich in onze kolommen gezien en erkend voelen. Daar werken we dus aan.”

Waarbij we er ook voor moeten oppassen dat we niet doorslaan in die verjongingshype, toch? Kijk hoe de NPO nu door columnisten wordt neergesabeld omdat de omroep vastzit in de ‘dodelijk greep van de verjonging’, zoals Tony van der Meulen, een van jouw voorgangers, onlangs in onze krant schreef. ,,Heel goede inhoudelijke programma’s waar kennelijk te veel oudere mensen van genieten, Radar, Andere Tijden, Het Familiediner, krijgen ineens minder zendtijd of moeten verdwijnen. Jammer”, zegt Van der Meulen.

‘Het probleem is niet zozeer die nadruk op jongeren, het punt is eerder dat ouderen zo snel worden afgeserveerd’

Dom, dom, dom vindt onze tv-recensent Angela de Jong. Zij schreef: ,,Beste 50-, 60-, 70-plusser, de NPO moet u niet meer en heeft kijkers tussen 20 en 49 tot speerpunt benoemd.” En die moeten de NPO dan weer niet, die Netflixen zich suf.

Hoe voorkomen wij dat we ook in die val trappen? ,,Het probleem is niet zozeer die nadruk op jongeren, het punt is eerder dat ouderen tegenwoordig zo snel worden afgeserveerd.” En hoe komt dat? ,,Ik denk omdat wij ons allemaal toch het liefst met jong en jeugdig identificeren.” Maar ja, onze krantenlezers zijn gemiddeld ouder: 60, 70. ,,Ja, dus met alleen jongere journalisten zouden we hen onvoldoende horen en minder goed begrijpen.”

‘Ik ben ervan overtuigd dat die interesse voor het regionale nieuws met de jaren groeit’

Herkennen jongeren zich dan wel in onze krant? ,,Eerlijk? Ik denk dat wij voor hen niet heel aantrekkelijk zijn. En dat geeft niet, want ik ben er ook van overtuigd dat die interesse voor het regionale nieuws met de jaren groeit.” Is het BD dus een oud instituut voor oudere mensen? ,,Nee”, zegt Van Houtert, ,,want we groeien online sterk en dat werkt als een stevige verjongingskuur. De online-redactie is jeugdig, net als veel digitale lezers.”

Dan is er nog iets dat ons journalisten plaagt, het verschijnsel dat kranten, de mainstream media door een groeiende groep mensen worden gewantrouwd. Hoe komt het dat zij ons niet meer zo geloofwaardig vinden en niet kritisch genoeg tegenover de gevestigde orde? ,,Dat heeft te maken met sentimenten in de samenleving. Er stond al heel lang iets over te koken en de in 2002 doodgeschoten politicus Pim Fortuyn heeft het deksel van die pan gehaald. Hij zorgde ervoor dat opeens mocht worden gezegd wat veel mensen allang dachten. Het sloeg zelfs de andere kant op, dat álles maar geroepen moet kunnen worden. Daardoor is ook de basishouding jegens de pers veranderd.”

Zíjn de media voldoende kritisch? ,,Nou, wij vinden zelf dat we kritisch schrijven over de politie, de rechtsstaat, de politiek. Maar dat doen we vanuit verbondenheid. Want wij geloven in de rechtspraak, in ons politieke bestel. Dat gooien we niet omver, vooral omdat we geen alternatief weten. We benoemen heus de fouten wel, maar voor sommigen gaan we niet ver genoeg, die zien dat blijkbaar als partij kiezen voor de instituties. Onterecht.”

Terwijl jij thuis op de bank zit lopen verslaggevers en fotografen buiten bij rellen gevaar

Het leidt intussen wel tot toenemende agressie tegen de pers. We zagen het ook weer tijdens de rellen rondom de avondklok waar BD-collega’s in Tilburg werden opgejaagd door boze demonstranten en ordinaire relschoppers. Jij bent verantwoordelijk voor verslaggevers, fotografen, cameramensen die de straat op moeten om te laten zien wat daar gebeurt. Terwijl jij thuis op de bank zit lopen zij buiten gevaar.

,,Daarom zal ik dus niemand dwingen om zich in dergelijke situaties te begeven. Wie wil kan gaan, wie niet wil mag op afstand blijven. En hóe mooi, hier krijgen we hulp van het publiek. Mensen die hangend uit het raam van hun bovenwoning zien wat er gebeurt en het ons melden. Ze leggen het vaak nog op beeld vast ook.”

Zou zijn pa hier ook zo blij mee zijn geweest? ,,Tja, tijden veranderen. Kranten ook. Journalistiek was toen minder van de mensen op straat, hoofdredacteuren waren heren in pak.” Oud-hoofdredacteuren van het BD stonden eind jaren zeventig nog op flinke afstand van hun redactie, ze werden met ‘u’ aangesproken en je moest zowat audiëntie aanvragen om in hun ivoren toren te mogen komen. ,,Dat geldt dan weer niet voor mijn vader”, meent Van Houtert, ,,hij kwam voort uit de ED-redactie en werd daar gewoon Cas genoemd.”

‘Ik wilde plezier brengen, dat was nodig na een tijd dat de toekomst steeds somberder leek te worden’

Zelf legde Van Houtert bij zijn aantreden openhartig zijn journalistieke ziel op tafel in de geloofsbrieven die hij aan alle redacteuren stuurde. Daarin schreef hij dat een redactie het sámen moet doen en dat hij vooral duidelijkheid kwam brengen. En plezier. ,,Dat was nodig na een tijd waarin de toekomst steeds somberder leek te worden, een tijd waarin hoofdredacteuren het BD-schip te vroeg verlieten en waarin de koers van links naar rechts zwabberde.” Van Houtert zei ook dat hij van plan is lang te blijven.

Papier is geduldig, of hij het allemaal waarmaakt, we gaan het zien. Maar één ding weet hij alvast zeker: zijn vader eindigde zijn carrière als hoofdredacteur en dat gaat de zoon dus mooi niet herhalen. ,,Ik stop als verslaggever.” Aan het eind zal hij uitsluitend de pen hanteren. Want de baas spelen is mooi, maar zelf schrijven is beter.

Paspoort Volledig scherm Lucas van Houtert thuis in de tuin die ooit van zijn opa en oma was. © foto Marc Bolsius Lucas van Houtert (52) volgde in november 2016 Mark van Assen op die het als hoofdredacteur van het BD slechts tien maanden volhield. Daarvoor werkte hij jarenlang bij het ED. Hij heeft een vriendin in Tilburg. ,,Ik ben daar vaak. Als dat niet zo was, had ik een appartement gehuurd in onze regio om voeling te houden met het gebied waarin we verschijnen.” Hij omschrijft zichzelf als iemand met een ‘gelijkmatig humeur’, ‘een optimist van nature’ en ‘geen workaholic’.

