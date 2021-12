Huisartsen Brabant mogen tóch boosteren

update Oppas pleegde misbruik op verzoek van kennis met bizarre fantasieën, ze snapt niet dat ze het deed

DEN BOSCH - Hij, de man, haar kennis, had bizarre fantasieën. En zij was zo zwak om die te verwezenlijken. Hoe ze dat heeft kunnen doen snapt ze niet. Het spijt haar. Er is geen enkel excuus voor. Ze hoopt dat het de kindertjes goed zal gaan, al zal dat moeilijk zijn.

20 december