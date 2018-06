Huldiging kampioenen en vrijwilliger en ondernemer van het jaar in Gestel

Joris Geerts uit Gemonde werd uitgeroepen tot Jonge Vrijwilliger van het jaar. Hij is al sinds jonge leeftijd AED-vrijwilliger, hij is op zijn elfde bij de jeugdbrandweer Vught gegaan. Op dit moment is hij het jongste lid van het korps in Sint-Michielsgestel. Verder is Joris actief bij de KinderVakantieWeken in Schijndel en Vught en is hij lid en vrijwilliger bij Gilde St. Joris en St. Catharina in Gemonde.