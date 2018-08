In de verte de kerk van Erp: prachtig!

Sportvel­den in Tilburg ondanks droogte klaar voor het nieuwe seizoen

9:00 TILBURG - Na weken van verzengende hitte en aanhoudende droogte is er in de parken, bermen en natuurgebieden geen groen grassprietje meer te vinden. Hoe anders is dat op de sportvelden in de regio. Met het nieuwe sportseizoen in aantocht liggen veruit de meeste velden er keurig groen bij.