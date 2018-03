In die volle zaaltjes viel ik weer als een blok voor onze dorpse polderdemocratie

Auto raakt vangrail na botsing met vrachtwagen, tolt rond en botst tegen betonnen wand op A65 in Vught

16 maart VUGHT - Een vrouw is vrijdagavond rond 20.20 uur gewond geraakt bij een ongeluk op de A65 in Vught in de richting Den Bosch. Het ongeluk gebeurde in de tunnel onder het spoorwegviaduct.