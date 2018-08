Jonge peuters van 'Blij' spelen naast ouderen in tuin van Litserborg

DEN DUNGEN - Kinderopvang Blij in Den Dungen strijkt met peuters neer in De Litserborg. In basisschool De Wegwijzer moest ze een lokaal afstaan door groei van het aantal leerlingen op school.

Kinderopvang Blij in Den Dungen is erg in haar nopjes met een nieuw onderkomen bij De Litserborg. ,,We hebben in overleg met de koepelorganisatie van het onderwijs Skipos en de gemeente Sint-Michielsgestel de plek net achter de bibliotheek in de Litserborg gekregen. Daar zitten we nu met acht peuters die we een peuterarrangement bieden. We kunnen hier nog groeien naar zestien peuters", vertelt Marieke van den Bogaart.

Samen met Angela van Orsouw en Eefje Schoones runt zij Kinderopvang Blij. ,,We zijn erg tevreden met onze nieuwe plek. In basisschool De Wegwijzer moesten we een lokaal inleveren vanwege de groei van het aantal basisschoolkinderen. In De Litserborg mogen we gebruik maken van de prachtige binnentuin. Daar hebben we nu een schuur met fietsjes voor de kinderen en een zandbak. Er ontstaan ook al leuke contacten met alle ouderen die hier wonen. Dat is erg leuk."

Toch is Kinderopvang Blij niet helemaal weg bij de Wegwijzer. ,,Daar blijven we natuurlijk nog steeds zitten met de baby- en een andere peutergroep. Bij de Wegwijzer hebben we een babygroep met een capaciteit van twaalf babies en een peutergroep met zestien plekken."