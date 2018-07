Jongen aangereden door auto tijdens het oversteken van de Spoorlaan in Drunen

'Zes ton achter het Mariakapel­le­tje of de Bulgaren halen je op'

7:05 ODILIAPEEL/DEN BOSCH - Het leek wel een slechte misdaadfilm: in de week voor Pasen kreeg een zakenman in Odiliapeel een brief in de bus met uitgeknipte letters. Hij moest vóór donderdagavond een tas met zeshonderdduizend euro achter de Mariakapel zetten. Toevoeging: ,,Geen politie, anders komen de Bulgaren je halen."