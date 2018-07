Kelder van bezoekerscentrum Rooi Pannen in Tilburg onder water

VIDEO Oorzaak brand bij voetbal­club HRC'14 in Rossum nog onduide­lijk

9:35 ROSSUM - Het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan die maandagavond laat een groot deel van het clubgebouw van HRC'14 in Rossum in de as heeft gelegd. De club moet afwachten wat er nog te redden valt.