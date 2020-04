Kinderopvang en (speciaal) onderwijs weer open ‘maar hoe dan’?

DEN BOSCH - Halve dagen of halve weken? Alleen de kleuters of ook meteen de bovenbouw? En hoe brengen al die ouders straks veilig hun kroost naar school en de opvang? 11 mei is dé dag. Maar hoe? Eén datum, tientallen scenario’s.

11 mei. Dán gaan de schooldeuren weer gedeeltelijk open en mogen de kleintjes weer richting de speelzalen en de opvang. Tot 11 mei de tijd om uit te vogelen hoe, want gedeeltelijk open? Hoe werkt dat dan? Verschillende scenario’s worden genoemd. Voorrang voor kleuters bijvoorbeeld. ,,Want het onderwijs op afstand voor de oudere leerlingen staat inmiddels. Zonde om al die tijd en energie die daar in is gestoken weg te gooien”, meent Ankie de Laat van Signum Onderwijs (ruim twintig basisscholen in Den Bosch).

Nieuwe roosters

Er moeten nieuwe lesprogramma’s komen, nieuwe roosters. Nieuwe klasindelingen en wellicht ook een andere verdeling van de leraren over die klassen. Allemaal aanpassingen die binnen een kleine drie weken gerealiseerd moeten zijn. In heel Brabant duiken besturen van basisonderwijs, kinderopvang en speciaal onderwijs daarom massaal vandaag het overleg in om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven aan personeel en ouders. Want de versoepelingen kwamen niet als een verrassing, maar de uitwerking daarvan begint nu pas.

Verzamelvakken

Quote Er zijn ook leraren die in de risico­groep vallen. Hoe gaan we daarmee om straks? Hans Tijssen , ATO Scholenkring Het tekenen van verzamelvakken op schoolpleinen, hesjes voor leraren en desinfectans voor elk klaslokaal. Logistiek wordt het nog een hele puzzel. Niet alleen ín het klaslokaal maar voornamelijk daarbuiten. ,,Hoe houd je het veilig voor ouders die hun kinderen willen ophalen en brengen”, reageert Hans Tijssen van ATO Scholenkring in Den Bosch en Rosmalen. Kinderen vormen een minimaal risico, maar ouders niet. ,,En er zijn ook leraren die in de risicogroep vallen. Hoe gaan we daarmee om straks?”, vraagt hij zich hardop af. In Uden, een zwaar getroffen regio, is de angst voelbaar. ,,Maar de flexibiliteit en welwillendheid van collega’s voor de huidige noodopvang is zo groot. Het heeft me echt geraakt en geeft meteen genoeg vertrouwen dat we er samen op 11 mei klaar voor zijn”, vertelt Joke Tillemans van Kiem Uden; de koepel van dertien kindcentra.

Angst

,,Veel leraren missen de kinderen en willen weer graag aan de slag, maar angst speelt bij sommigen zeker een rol”, weet ook Gijs de Bont van Biezonderwijs (specialistisch onderwijs in Tilburg en Goirle). Tot een onderbezetting van het personeel zal het niet leiden, denkt hij. Maar veiligheid bieden is daarom des te belangrijker. Voor de 500 medewerkers en de ouders van bijna 1900 leerlingen probeert De Bont nu richtlijnen te formuleren. Het speciaal onderwijs gaat weer voor honderd procent draaien. ,,Dan hoef je niet na te denken over halve roosters en aangepaste lesprogramma’s. Maar hoe we dat gaan doen met het leerlingenvervoer en het verkeer binnen de scholen is nog een hele puzzel.”

Ouders op afstand