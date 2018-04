Kingsland met Hardwell in Den Bosch; wijkraad vreest herrie

Waarom je altijd je ID-kaart mee moet nemen als je gaat hardlopen

14:05 ,,Oeps, ik heb mijn ID niet bij me. Echt helemaal vergeten", zegt hardloper Tom Jansen. En hij is niet de enige. In amper een week tijd zijn er twee onwel geworden hardlopers aangetroffen in de omgeving, zonder identiteitsbewijs.